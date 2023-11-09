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(الإعلامي الحكومي) يحذر من التحريض الإسرائيلي على الإعلاميين الفلسطينيين

09 نوفمبر 2023 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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جدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دعوته المنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافه للصحفيين، مشيرا إلى استشهاد 49 صحفيا منذ اندلاع الحرب العدوانية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم الخميس، إنه "يدين حملة التحريض المشبوهة التي يقوم عليها الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه المجندة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين أبدعوا في التغطية الإعلامية للمحرقة الهمجية النازية المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة".

وحذّر المكتب الاحتلال من مغبة الاستمرار في استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى لجم الاحتلال ووقف العدوان المستمر على غزة، كما دعا كل المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وحماية الصحفيين والإعلاميين الذين استشهد منهم حتى الآن 49 صحفياً خلال تغطيتهم للحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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