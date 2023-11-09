فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس وزراء فرنسا الأسبق: (إسرائيل) فشلت، ويجب وقف منطق نتنياهو الانتحاري

34 يوما على العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يقصف محيط الشفاء

شهيدان وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والخليل

أبو عبيدة: دمّرنا 136 آلية للاحتلال في غزة وشمال القطاع

العاروري: الشعب الفلسطيني لن ينكسر وحتما سينتصر

خشية هجوم مماثل لـ"طوفان الأقصى".. رؤساء المستوطنات في الضفة يطالبون بنشر دبابات لحمايتهم

حماس: أبدينا استعدادنا لإطلاق المحتجزين الأجانب حال توفر الظروف

خبير أممي في شؤون الإسكان: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب

موقع امريكي: شركات الأقمار الصناعية قيدت وحجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

إعلام عبري ينتقد تفاؤل نتنياهو "المفرط": المعارك في غزة "أكثر تعقيدا"

مسؤول أممي: العقاب الجماعي بغزة يرقى لجريمة حرب

09 نوفمبر 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
...

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بأن العقاب الجماعي الذي تمارسه (إسرائيل) على المدنيين في فلسطين يرقى إلى مستوى "جريمة حرب" تماما مثل إجلائهم القسري غير القانوني.

جاء ذلك في تصريح صحفي أمس الأربعاء، عقب زيارته معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة.

وذكر تورك أن قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار منذ 16 عاما، كان يوصف قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول بأنه "أكبر سجن مفتوح في العالم".

وتابع: "العقاب الجماعي الذي تمارسه (إسرائيل) على المدنيين في فلسطين يرقى إلى مستوى جريمة حرب تماما مثل إجلائهم القسري غير القانوني".

وشدد تورك على أن "القصف الإسرائيلي المكثف على غزة يقتل ويشوه ويجرح بشكل خاص النساء والأطفال، وأن ذلك يشكل عبئا لا يطاق على جميع المدنيين".

وأفاد بأن "مصر لعبت دورا رئيسيا في إيصال المساعدات الإنسانية التي تنتظر عند معبر رفح الحدودي إلى غزة".

المصدر / وكالات
#قطاع غزة #الأمم المتحدة #العدوان على غزة #العدوان علىت غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة