رئيس وزراء فرنسا الأسبق: (إسرائيل) فشلت، ويجب وقف منطق نتنياهو الانتحاري

دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، إلى وقف الحرب على قطاع غزة فوراً، داعياً أوروبا وأمريكا إلى منع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من مواصلة منطقه الانتحاري.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق (2005-2007) دومينيك دو فيلبان، في مقابلة مع قناة France Info، إن "حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في 7 أكتوبر/تشرين الثاني، في قدرتها على ضمان حماية الشعب الإسرائيلي".

ويعتقد الدبلوماسي السابق كذلك، أن "استدلال الحكومة الإسرائيلية استدلال خاطئ" لدرجة أن "(إسرائيل) تضع نفسها في خطر أكبر، اليوم، مع هذا النوع من الحرب وهذا النوع من الضربات، وحكومة نتنياهو تنتهج سياسة انتقام".

وقال دو فيليبان إن "ما نعيشه الآن سياسة انتقام"، مشيراً إلى أن "الدفاع عن النفس ليس حقاً عشوائياً لقتل السكان المدنيين، إذ قُتل حتى الآن أكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم 4000 طفل في غزة".

وقال الرجل الذي كان وزيراً للخارجية في عامي 2002 و2003 في عهد جاك شيراك، إن هذا الرد "ليس متناسباً، وإن (إسرائيل) تعرّض نفسها للخطر بهذا النوع من الحروب، وهذا النوع من الضربات، لأنه لا القوة ولا الانتقام يضمنان السلام والأمن، بل العدالة".

وانتقد الوزير الأسبق، المشهور بخطابه أمام مجلس الأمن الدولي عام 2003 ضد الغزو الأمريكي للعراق، "عجز" نتنياهو عن "فهم دروس التاريخ"، وقال: "على حكومة (إسرائيل) أن تفتح أعينها، لأنها فشلت بشكل مضاعف في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

المصدر / وكالات