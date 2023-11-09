العاروري: الشعب الفلسطيني لن ينكسر وحتما سينتصر

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن معركة طوفان الاقصى كشفت الوجه الوحشي للولايات المتحدة الأمريكية، وبينت عجز العالم كله عن أن يوفر غطاء وحماية للمدنيين والأطفال.

وأشار في حديث لقناة "الأقصى"، مساء الأربعاء، إلى أن "العالم الغربي هو من أعطى الاحتلال الغطاء لهذه الوحشية الإجرامية التي كشف عن وجهه الحقيقي المجرم باستمراره في قتل النساء والأطفال عمداً".

وأكد أن الاحتلال يركز على استهداف المستشفيات وبالذات الشفاء، بزعم أن أسفله توجد غرفة إدارة المعركة والقيادة العسكرية للمقاومة"، واصفاً هذا الادعاء بأنه "سخيف جداً.

وتابع متسائلاً: "كيف يكون في هذا المكان المكتظ مركز إدارة عسكرية!؟ هل ضاقت كل أماكن غزة لكي تكون فيها قيادة المقاومة حتى يكون في مستشفى الشفاء "هذا كلام سخيف".

وأكدّ أن سياسة الاحتلال هي تهجير سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، لافتاً إلى أن الخطة في البداية كانت التهجير الى خارج القطاع، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني الصامد أفشل خططهم".

ولفت إلى أنه من الممكن أن "تسيطر دبابات الاحتلال على بعض المناطق في غزة، ويترتب على ذلك توقف إطلاق الصواريخ، بيد أن ذلك لن يوقف قتال المقاومين واستهدافهم دباباته وجنوده"، مؤكدا أنه "كلما زاد تمدد الاحتلال على الأرض كلما زادت خسائره وغرق في مستنقع المقاومة".

وأوضح العاروري، أن هذه "المعركة اسمها طوفان الاقصى، وهي ليست معركة غزة بل القدس، وعليه يجب أن يتحرك معها كل أحرار العالم"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني لن ينكسر أبدا وانتصاره حتمي".

المصدر / فلسطين أون لاين