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حزب الله يستهدف قوات مشاه صهاينة بموقعين من جنوب لبنان

08 نوفمبر 2023 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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حزب الله يستهدف قوات مشاه صهاينة بموقعين من جنوب لبنان

أعلن حزب الله، أن المقاومة الإسلامية استهدفت اليوم الأربعاء ‏بالأسلحة المناسبة قوتين للمشاة الصهاينة عبر الحدود مع لبنان.

وقال الحزب في بيان له: ردًا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. ‏

وفي بيان سابق، قال الحزب: إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة “دوفيف”.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بإصابة جنديين بجروح متوسطة في اشتباك مسلح مع حزب الله.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #متطرفين صهاينة #قوات أمنية

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