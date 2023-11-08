حزب الله يستهدف قوات مشاه صهاينة بموقعين من جنوب لبنان

أعلن حزب الله، أن المقاومة الإسلامية استهدفت اليوم الأربعاء بالأسلحة المناسبة قوتين للمشاة الصهاينة عبر الحدود مع لبنان.
وقال الحزب في بيان له: ردًا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
وفي بيان سابق، قال الحزب: إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة “دوفيف”.
وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بإصابة جنديين بجروح متوسطة في اشتباك مسلح مع حزب الله.