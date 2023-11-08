حماس ردا على واشنطن: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص

شددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء على أن إدارة قطاع غزة أو جزء من الأراضي الفلسطينية هو شأن فلسطيني خاص، مؤكدة عدم نجاح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي اليوم إن "إدارة قطاع غزة أو جزء من الأراضي الفلسطينية هو "شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها".

وأضاف أن حديث الإدارة الأمريكية عن وضع غزة بعد إنهاء حكم الحركة "ضرب من الخيال وشعبنا يلتحم مع المقاومة وهو من يقرر مصيره بنفسه".

وأوضح القانوع أن حماس حركة تحرر وطني وتتربع في كل بيت فلسطيني وهي جزء أصيل من شعبنا ومن حقها مقاومة الاحتلال وفق كل القوانين والأعراف.

وأكد أن الشعب الفلسطيني أفشل مخطط تهجيره وتصفية قضيته العادلة ولن يسمح لأحد بتمرير مخططاته ولا يزال ثابتا مرابطا على أرضه".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أعلن مساء أمس أن حماس "لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن المشاورات جارية بشأن شكل الحكم في القطاع عقب انتهاء حرب إسرائيل المستمرة للشهر الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين