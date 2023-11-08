القسام تعلن تدمير دبابات إسرائيلية بمناطق مختلفة من غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، عن تدمير 15 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، في اليوم الـ33 للحرب البربرية التي تشنها (إسرائيل) على القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي إنها دمرت 7 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام التابع لمدينة بيت لاهيا شمال مدينة غزة، بـ7 قذائف من طراز "الياسين 105".

وأضافت في بيان لاحق أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105″، دون تحديد اسم المكان.

وفي بيان ثالث، أفادت كتائب القسام بتدميرها 5 دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين