فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله يستهدف قوات مشاه صهاينة بموقعين من جنوب لبنان

رشيدة طليب تنتقد محاولات إسكاتها في "النواب الأمريكي"

حماس ردا على واشنطن: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص

القسام تعلن تدمير دبابات إسرائيلية بمناطق مختلفة من غزة

الصحة: 10569 شهيدا و26 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين باشتباكات غزة

حمادة: طوفان الأقصى علامة فارقة في تاريخ الصراع

دعما لغزة.. الرجل العنكبوت يتسلق برجا شاهقا غرب باريس

"هآرتس": صبر واشنطن على حرب (إسرائيل) مرتبط بوجود "خطة للخروج"

الكويت: نحيي صمود المرأة الفلسطينية ودورها البطولي ضد الاحتلال

القسام تعلن تدمير دبابات إسرائيلية بمناطق مختلفة من غزة

08 نوفمبر 2023 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
...
القسام تعلن تدمير دبابات إسرائيلية بمناطق مختلفة من غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، عن تدمير 15 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، في اليوم الـ33 للحرب البربرية التي تشنها (إسرائيل) على القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي إنها دمرت 7 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام التابع لمدينة بيت لاهيا شمال مدينة غزة، بـ7 قذائف من طراز "الياسين 105".

وأضافت في بيان لاحق أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105″، دون تحديد اسم المكان.

وفي بيان ثالث، أفادت كتائب القسام بتدميرها 5 دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مناطق التماس #قصف كنيسة غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة