الصحة: 10569 شهيدا و26 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة  

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي الشهداء في غزة إلى 10569 جراء العدوان الإسرائيلي البربري المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، إن من بين إجمالي الشهداء 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا، إلى جانب أكثر من 16 ألف مصاب.

وأوضح القدرة أن الجهات الحكومية في غزة تلقت بلاغات عن 2555 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية من بينهم 1350 طفلا.

وطالب القدرة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإيفاد مبعوثين إلى مستشفيات قطاع غزة من أجل وقف التهديدات الإسرائيلية وحماية المنظومة الصحية وتمكين الطواقم الطبية من القيام بمهامها.

كما طالب بالعمل الفوري على توفير ممرات إنسانية آمنة لضمان تدفق المساعدات الطبية وصولها إلى مستشفيات قطاع غزة بالتزامن مع دخول الوقود بشكل فوري للمستشفيات والسماح بخروج آلاف الجرحى للعلاج في الخارج.

من جانبه، وجه مدير مجمع الشفاء محمد ابو سملية نداءً عاجلاً إلى سكان قطاع غزة، للمساعدة في توفير الوقود لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في القطاع.

وقالت أبو سلمية في بيان صحفي إن المولد الرئيسي للمجمع على وشك التوقف، بسبب نفاد الوقود، مما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بشكل كامل.

وأضاف البيان أن انقطاع الكهرباء عن المستشفى سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث سيؤثر على حياة آلاف المرضى والجرحى، بما في ذلك الأطفال الخدج ومرضى غسيل الكلى ومرضى العناية المركزة.

المصدر / فلسطين أون لاين