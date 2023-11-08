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دعما لغزة.. الرجل العنكبوت يتسلق برجا شاهقا غرب باريس

08 نوفمبر 2023 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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دعما لغزة.. الرجل العنكبوت يتسلق برجا شاهقا غرب باريس

تسلق المغامر المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي" آلان روبير في مغامرة جديدة، برج توتال الذي يبلغ ارتفاعه 179 مترا، في حي لا ديفانس في غرب باريس، تعبيرا عن تضامنه مع سكان غزة الذين يتعرضون لما وصفها بالإبادة الجماعية.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير  "برج توتال" الذي يبلغ علوه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي.

وقال روبير بعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة "في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في (إسرائيل)، الذين يتعرضون للقنابل". ووصف ما يحصل حاليا في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

وأراد الرجل العنكبوت من خلال هذه الخطوة، توجيه "رسالة سلام" بعد شهر من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وقالت محافظة أوت دو سين، إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

وأفادت المحافظة في فترة بعد الظهر بأنه "وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك"، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

 وينقل آلان روبير البالغ 61 عاما، رسائل سياسية بانتظام أثناء مغامرات تسلق المباني. وفي رصيده حوالي مئة عملية من هذا النوع، بما يشمل تسلق برج خليفة (828 مترا) في دبي وبرج إيفل في باريس، كما أن اسمه مدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

المصدر / وكالات
#غزة #الاختلاف بين الرجل والمرأة #إعلان باريس

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