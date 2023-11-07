الكويت: نحيي صمود المرأة الفلسطينية ودورها البطولي ضد الاحتلال

جددت دولة الكويت دعمها للشعب الفلسطيني وحيت "صمود المرأة الفلسطينية وثباتها وأدوارها البطولية والشجاعة وتضحياتها المستمرة رغم جسامة المآسي والأزمات التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر الصباح في مؤتمر دولي، اليوم الثلاثاء، إنه "في الوقت الذي نجتمع فيه لنستعرض مكانة المرأة في الإسلام تعيش المرأة الفلسطينية وضعا مزريا ومأساويا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".

وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستهدافه المدنيين بصورة ممنهجة حيث شكل عدد الضحايا من النساء والأطفال حوالي 70 بالمئة".

وأكدت الصباح "حرص الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأسس التشريعية للدولة على الاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوصت بحفظ وصون حقوق المرأة ومراعاتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية".

المصدر / وكالات