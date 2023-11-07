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غالانت: السنوار هو المسؤول الأول عن "طوفان الأقصى"

07 نوفمبر 2023 . الساعة 23:02 بتوقيت القدس
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رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

أعلن وزير جيش لاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، أن رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار هو المسؤول الأول عن معركة "طوفان الأقصى".

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهدافنا في هذه الحرب، إضافة إلى بقية قادة حماس".

وزعم غالانت، أن قواته المدعومة من الولايات المتحدة ومرتزقة، "تحقق تقدما من الشمال والجنوب إلى قلب مدينة غزة وتحارب داخل المناطق السكنية".

وأكد أنه "لا توجد لدينا أي نية لخوض حرب مع حزب الله، وإذا أقدم نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان"، حسب زعم غالانت.

 

المصدر / وكالات
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