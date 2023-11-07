أبو عبيدة: دمرنا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية

قال الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن "مجاهدينا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون"

وأضاف أبو عبيدة في بيان صحفي "دك مجاهدونا بقذائف الهاون القوات المتوغلة وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال".

وأعلنت كتائب "القسام" في وقت سابق، أنها "تدك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون، وأنها "قصفت أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

وأضافت أن "مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون، وثالثة في مخيم الشاطئ بقذائف (الياسين 105)".

من جهتها قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن "مقاتليها تمكنوا من إيقاع أفراد وآليات لقوات الاحتلال شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون".

كما أعلنت السرايا، اليوم، استهداف "مركز قيادة للقوات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلف مصنع بيونير شمال غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وأقرت قوات الاحتلال بوقوع أضرار كبيرة في منطقة سيفون في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلقته كتائب القسام للرد على الجرائم ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين