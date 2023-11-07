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الاحتلال اعتقل أكثر من 2200 مواطن في الضفة منذ 7 أكتوبر

07 نوفمبر 2023 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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الاحتلال اعتقل أكثر من 2200 مواطن في الضفة منذ 7 أكتوبر

ذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أكثر من (2200) مواطن في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الهيئة والنادي في بيان صحفي مشترك، إلى أن هذه الاحصائية لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا.

وأوضح البيان أن حملات الاعتقال المتواصلة شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وأكد أنّ الاحتلال نفّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ الأسرى عن سبق إصرار، وذلك في ظل ارتقاء أربعة معتقلين في سجون الاحتلال، من الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر المنصرم، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل التي طالت الأسرى، والآلاف من العمال الذين جرى اعتقالهم.

والشهداء هم: عرفات حمدان، وعمر دراغمة، وماجد زقول، ومعتقل من عمال غزة لم تعرف هويته بعد.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر نحو (7000) أسير، من بينهم (62) أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين (2070).

المصدر / فلسطين أون لاين 
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