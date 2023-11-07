البزم: 900 ألف نسمة لا يزالون في غزة وشمال القطاع

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، أن نحو 900 ألف مواطن لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة، معلنا توقف جميع المخابز فيهما عن العمل من ينذر بكارثة إضافية.

وقال البزم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: إن عدد مراكز الإيواء في قطاع غزة حاليًا بلغ 225 مركز إيواء موزعة على جميع المحافظات، منها 97 مركز إيواء في محافظتي غزة وشمال غزة، يسكنها قرابة 311 ألف نازح.

وأشار إلى أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي.

وأكد أنه لم تصل أي مساعدات لأهلنا في غزة وشمال غزة منذ 32 يوماً.

وقال: توقفت جميع المخابز في غزة وشمال غزة بعد استهدافها من الاحتلال وعدم توفر الوقود والدقيق مما يهدد بكارثة خطيرة لحياة 900 ألف فلسطيني.

وشدد على أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع.

وأشار إلى أن الناس تلجأ لشرب المياه الملوثة بسبب قطع الاحتلال الماء عن غزة وشمال غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين