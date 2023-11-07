الصحة: 10328 شهيدا و25 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 10328 جراء العدوان الإسرائيلي البربري المتواصلة للشهر الثاني على التوالي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمره الصحفي اليومي في غزة إن من بين إجمالي الشهداء 4237 طفلا و2719 امرأة و631 مسنا إلى جانب إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة.

ودعا القدرة إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الحماية للمستشفيات في قطاع غزة في ظل تركيز (إسرائيل) على استهدافها وإنذارها بالإخلاء.

وأشار القدرة إلى أن تهديد الاحتلال بقصف مستشفى (الرنتيسي) التخصصي ينذر بـ"كارثة كبرى" في ظل وجود أكثر من 70 طفلا يتلقون العلاج لإنقاذ حياتهم داخل المستشفى.

وأوضح القدرة أن من بين الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى المذكور 10 أطفال على الأقل تحت أجهزة التنفس الصناعي فضلا عن وجود أكثر من 70 ألف نازح في ساحة المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين