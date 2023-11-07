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قبرص التركية: هدف (إسرائيل) هو مسح فلسطين من الخارطة

07 نوفمبر 2023 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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قال رئيس برلمان جمهورية شمال قبرص التركية زورلو توره، إن هدف (إسرائيل) هو مسح فلسطين من الخارطة بشكل كامل وليس حركة "حماس".

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، حول العدوان الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة المحاصر.

ووصف توره من يديرون (إسرائيل) بأنهم "جزارون"، مضيفًا: "تشهد غزة إبادة جماعية، فما تقوم به (إسرائيل) هو إبادة جماعية مخزية، والأمم المتحدة لا تنفع لشيء، ومظاهرات السلام غير كافية لإيقاف (إسرائيل) لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان خلف (إسرائيل)".

وانتقد توره مجلس الأمن الدولي لعدم اتخاذه موقفًا عادلًا بخصوص غزة، مشددًا على ضرورة اتحاد وتعاضد البلدان الإسلامية من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي.

وأردف: "هدف (إسرائيل) ليس حماس، بل مسح فلسطين بالكامل من الخارطة، ويزعمون أنهم "يقضون على حماس.. لكنهم يقتلون المدنيين".

وتابع: "يقتلون الأطفال والنساء الحوامل ويقصفون المستشفيات ويدمرون الأبنية، (إسرائيل) ترتكب جريمة حرب اليوم، أين محاكم حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المؤسسات الدولية؟ كلهم يشاهدون وحشية (إسرائيل) الهمجية".

واعتبر توره أن هجمات (إسرائيل) على المدنيين في غزة "إرهاب دولة"، مطالبًا المجتمع الدولي بإيجاد طريقة لوقف الفظائع التي ترتكبها (إسرائيل).

المصدر / الأناضول
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