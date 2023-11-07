استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال

استشهد الأسير ماجد زقول (32 عاما) من قطاع غزة في سجن "عوفر"، والذي جرى اعتقاله مع الآلاف من عمال القطاع بعد السابع من شهر أكتوبر الفائت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال أخفى جريمة اغتيال الأسير زقول، خلال الفترة الماضية، إلى أن أعلن ذلك عبر وسائل إعلامه".

ولفتت الهيئة والنادي، أن الشهيد زقول، انتقل إلى الضفة منذ ثلاث سنوات وكان يعاني من السرطان، وقد توجه للعمل داخل أراضي عام 1948 منذ ستة أشهر، كما الآلاف من أبناء شعبنا، وهو متزوج وله طفل، حيث تتواجد عائلته في غزة.

وقال البيان: إن "الاحتلال لم يكتف باغتيال الشهيد زقول، بل أخفى استشهاده ولم يعلن عنه، إلا عبر وسائل إعلامه قبل يومين، حيث أعلن الاحتلال عن ارتقاء اثنين من العمال أحدهما في سجن (عوفر)، والآخر في معسكر (عنتوت) ولم يكشف عن هويتهما في حينه، كما أنّه حتى هذه اللحظة لم يتسنَّ معرفة هوية الشهيد الثاني الذي أعلن عنه الاحتلال".

وتابع البيان، في ضوء الشهادات المروعة التي تحدث عنها العمال الذين أفرج عنهم قبل عدة أيام عبر معبر كرم أبو سالم، فإنّ الشهيد زقول تعرض لعملية اغتيال ممنهجة كما جرى مع المعتقلين عمر دراغمة، وعرفات حمدان، اللذان ارتقيا خلال الشهر المنصرم، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل التي طالت المعتقلين، والآلاف من العمال الذين جرى اعتقالهم، بعد السابع من تشرين أول، في سجون الاحتلال وفي معسكرات تابعة له.

ولا يزال الاحتلال يواصل اعتقال مواطنين من غزة، لم تعرف أعدادهم، ويرفض الكشف عن أي معطيات حولهم، أو فيما يتعلق بهوياتهم، وأماكن احتجازهم، وأوضاعهم الصحية، رغم كل المطالبات التي توجهت بها المؤسسات المختصة طوال الفترة الماضية، ويرفض الاحتلال إعطاء أي معلومات عنهم.

وأكدت الهيئة والنادي، أن التخوفات تتصاعد على مصيرهم، خاصة في ظل المعطيات المروعة التي نقلها العمال مؤخرًا.

ومع استشهاد الأسير زقول، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى 240 شهيدا منذ عام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين