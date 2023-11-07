فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليوم 32 على العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال على قطاع غزة

مشعل: "القسام" تدير المعركة بذكاء ومهيئة لحرب طويلة لا نتمناها

مقتل مساعد رئيس هيئة الأركان الأوكرانية بقنبلة يدوية

أكثر من 5 ملايين متظاهر في أوروبا وأميركا تنديدا بالعدوان على غزة

شهيدان وإصابات بمواجهات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة والقدس

نواب أردنيون يدعون إلى"سلسلة بشرية" مليونية على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة

مسؤول أممي: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر "تحد إنساني" للعالم

تحليل: مخاوف إسرائيلية من انتفاضة شاملة بالضفة

"أبو عبيدة" يتصدر على قائمة المواليد الجدد في تركيا

تقرير: نتنياهو والسيسي لم يتحدّثا منذ بدء الحرب

مسؤول أممي: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر "تحد إنساني" للعالم

07 نوفمبر 2023 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...

أكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن العدد الكبير للشهداء في قطاع غزة يجعل العالم أمام "تحد إنساني".

وكتب غريفيث على منصة "إكس"، فجر الثلاثاء، قائلا "10 آلاف قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف مواطن، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، علاوة على أكثر من 2200 مفقود تحت ركام المباني المدمرة.

المصدر / الأناضول
#الأمم المتحدة #مجزرة غزة #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة