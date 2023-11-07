مسؤول أممي: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر "تحد إنساني" للعالم

أكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن العدد الكبير للشهداء في قطاع غزة يجعل العالم أمام "تحد إنساني".

وكتب غريفيث على منصة "إكس"، فجر الثلاثاء، قائلا "10 آلاف قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف مواطن، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، علاوة على أكثر من 2200 مفقود تحت ركام المباني المدمرة.

المصدر / الأناضول