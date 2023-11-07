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نواب أردنيون يدعون إلى"سلسلة بشرية" مليونية على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة

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نواب أردنيون يدعون إلى"سلسلة بشرية" مليونية على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة

07 نوفمبر 2023 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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قرر نواب أردنيون القيام بـ"سلسلة بشرية" مليونية تضامنية على امتداد الحدود الأردنية الفلسطينية، من شمالي المملكة (طبريا) إلى أقصى الجنوب (مدينة العقبة)، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني.

وتعد الحدود الأردنية هي الأطول مع "فلسطين التاريخية" وتأتي على امتداد يصل إلى 335 كيلو متراً.

وفي مذكرة نيابية، وقع عليها عشرات النواب من مختلف الأحزاب والتوجهات بما فيهم محسبون على الحكومة، أكد النواب أن مطالب السلسة تشمل "وقف العدوان الإسرائيلي المسعور على فلسطين عامة وغزة خاصة، وفتح الحدود والمعابر وفك الحصار عن القطاع، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا تردد، برعاية أممية وتنسيق مع جمهورية مصر".

كما دعوا الشعب الأردني بـ"مكوناته وطوائفه كافة، للمشاركة في السلسلة، تعبيرا عن التضامن مع الأهل في فلسطين وللمطالبة بإنهاء هذا الاحتلال الغاشم".

كما رفض النواب التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واعتبروا "غزة وباقي الأراضي الفلسطينية أراض منكوبة"، وفقا للمذكرة النيابية.

ودعا النواب في مذكرتهم إلى "تأسيس هيئة إعمار دولية لإعادة إعمار غزة".

وشهدت محافظات الأردن المختلفة على مدار الأيام الماضية تظاهرات شعبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.

المصدر / قدس برس
#الأردن #العدوان على غزة #سلسلة بشرية

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