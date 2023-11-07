مقتل مساعد رئيس هيئة الأركان الأوكرانية بقنبلة يدوية

قتل جينادي تشاستياكوف، مساعد رئيس هيئة الأركان الأوكرانية جراء انفجار قنبلة يدوية كانت ضمن هدية عيد ميلاده.

وقال رئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أن مساعده وصديقه المقرب تشاستياكوف "قتل خلال الاحتفال بعيد ميلاده مع أسرته في ظروف مأساوية".

وأشار أن إحدى الهدايا كانت تحوي متفجرات مجهولة وانفجرت، معربًا عن تعازيه لأسرة تشاستياكوف.

وأضاف:" كان جينادي مساعدًا موثوقًا بالنسبة لي منذ بداية الحرب، وكرّس حياته بالكامل من أجل القوات المسلحة الأوكرانية والنضال ضد العدوان الروسي".

ولفت زالوجني أن التحقيقات ستكشف سبب وملابسات الحادث.

من جانبها، ذكرت الشرطة الأوكرانية في بيان، أنها تلقت بلاغًا حول انفجار وقع ببناء في قرية "تشايكي" في كييف.

وأشارت أن مساعد رئيس هيئة الأركان البالغ 39 عامًا قتل وأصيب ابنه البالغ 13 عامًا بجروح بليغة جراء انفجار قنبلة يدوية. ​​​​​​​

المصدر / الأناضول