فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أكثر من 5 ملايين متظاهر في أوروبا وأميركا تنديدا بالعدوان على غزة

اليوم 32 على العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال على قطاع غزة

مشعل: "القسام" تدير المعركة بذكاء ومهيئة لحرب طويلة لا نتمناها

شهيدان وإصابات بمواجهات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة والقدس

تحليل: مخاوف إسرائيلية من انتفاضة شاملة بالضفة

"أبو عبيدة" يتصدر على قائمة المواليد الجدد في تركيا

تقرير: نتنياهو والسيسي لم يتحدّثا منذ بدء الحرب

الأورومتوسطي: "تورك" يتبنى أجندة النمسا الداعمة للجرائم في غزة

حملة مقاطعة الشركات الداعمة لـ(إسرائيل) تجتاح الدول العربيّة

حماس تنعى "أطهر" رجال القوات المسلحة المصرية

مقتل مساعد رئيس هيئة الأركان الأوكرانية بقنبلة يدوية

07 نوفمبر 2023 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...

قتل جينادي تشاستياكوف، مساعد رئيس هيئة الأركان الأوكرانية جراء انفجار قنبلة يدوية كانت ضمن هدية عيد ميلاده.

وقال رئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أن مساعده وصديقه المقرب تشاستياكوف "قتل خلال الاحتفال بعيد ميلاده مع أسرته في ظروف مأساوية".

وأشار أن إحدى الهدايا كانت تحوي متفجرات مجهولة وانفجرت، معربًا عن تعازيه لأسرة تشاستياكوف.

وأضاف:" كان جينادي مساعدًا موثوقًا بالنسبة لي منذ بداية الحرب، وكرّس حياته بالكامل من أجل القوات المسلحة الأوكرانية والنضال ضد العدوان الروسي".

ولفت زالوجني أن التحقيقات ستكشف سبب وملابسات الحادث.

من جانبها، ذكرت الشرطة الأوكرانية في بيان، أنها تلقت بلاغًا حول انفجار وقع ببناء في قرية "تشايكي" في كييف.

وأشارت أن مساعد رئيس هيئة الأركان البالغ 39 عامًا قتل وأصيب ابنه البالغ 13 عامًا بجروح بليغة جراء انفجار قنبلة يدوية. ​​​​​​​

المصدر / الأناضول
#أوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة