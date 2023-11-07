شهيدان وإصابات بمواجهات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة والقدس

استشهد شابان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت عنان شمال غربي مدينة القدس المحتلة، وبلدة سعير شمال شرقي مدينة الخليل.

واستشهد الشاب مصعب مجاهد المطري فجر اليوم، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بالقرب من الجدار في بلدة بيت عنان، شمال غربي القدس.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب "جبل الجبيعة" المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما، وتُبلغ في وقت لاحق باستشهاد أحدهما.

ونُقل المطري مُصابًا بجراح خطيرة إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بعد أن استلمته طواقم "إسعاف بلدية بيت لقيا" من جيش الاحتلال الذي احتجزه لقرابة الـ 3 ساعات. وأعلن الأطباء في المجمع الطبي استشهاده.

وفي الخليل، أعلن استشهاد الشاب سعد الفروخ شقيق الشهيد مجاهد الفروخ وابن عم الشهيد محمد عمر الفروخ منفذ عملية القدس يوم أمس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب سعد فروخ برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة سعير، موضحة استشهاد شقيقه مجاهد الفروخ على يد المستوطنين في الداخل المحتل، بداية عملية "طوفان الأقصى"، وتم تسليم جثمانه الجمعة الماضية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير وقامت بأخذ قياسات منزل عائلة الشهيد محمد الفروخ منفذ عملية القدس، تمهيدا لتفجيره.

وارتقى الفتى محمد عمر الفروخ "16 عاماً" برصاص الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن في شارع الرشيد بالقدس، واعتقل والدَيه وشقيقه عقب اقتحام منزلهم ببلدة العيساوية شمال شرق القدس.

اشتباكات في طولكرم وجنين

وفي طولكرم، تصدت فصائل المقاومة، فجر اليوم، لاقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، واندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة وقصفت قوات الاحتلال هدفا داخل المخيم بطائرة مسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدة مواطنين، إحداها لوالدة الشهيد عز الدين عواد، وصلت مستشفى ثابت ثابت الحكومي، على إثر اشتباكات عنيفة اندلعت على أطراف مخيم طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت أربع إصابات برصاص جيش الاحتلال الحي إحداها خطيرة وأخرى لسيدة بالوجه (مستقرة) وإصابتين بشظايا الرصاص الحي.

فيما أعلن مستشفى ابن سينا بجنين عن وصول إصابة برصاص حيّ إثر المواجهات مع قوات الاحتلال في طولكرم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بأكثر من 60 الية عسكرية، بينها جرافتان، وحاصرت مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها على العديد من البنايات.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف مدخل حارة البلاونة وشارع المدارس وتدمير البنية التحتية، وانقطع التيار الكهربائي عن المخيم وعن ضاحية ذنابة، جراء استهداف الاحتلال لأحد المحولات الرئيسة واشتعال النيران فيه.

وأطلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال صاروخا باتجاه أحد المواقع داخل مخيم طولكرم، كما استهدف الاحتلال شقة سكنية بطائرة انتحارية ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها واستهدفوا آلياتها بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع، وأعلنت فصائل المقاومة أن مقاتليهما يتصدون لقوات الاحتلال ويخوضون مواجهة واسعة معها على كافة محاور الاشتباك.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم جنين صباح اليوم، بعشرات الأليات، فيما تصدى المقاومون لتلك القوات بالأسلحة الرشاشة والعبوات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات