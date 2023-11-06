مشعل: "القسام" تدير المعركة بذكاء ومهيئة لحرب طويلة لا نتمناها

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، أن "كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدير المعركة بذكاء ومهيئة لحرب طويلة".

وقال مشعل مخاطبا نشطاء كويتيين عن بعد، اليوم الإثنين، إن "كتائب القسام متجهزة للتعامل مع معركة ستطول، وجاهزة في نفس الوقت للتعامل مع أي هدنة، لا تجبرها على التنازل عن خطوطها الحمراء".

ونوه إلى أنه "باستثناء التهجير، أو الاستسلام، أو الإفراج عن كل الأسرى، سنقدم أي تنازل لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأشار إلى أن "حماس" حريصة على أن "لا تكون طرفا في أي خلافات بين المعارضة والأنظمة العربية"، وأن "إيران دعمتنا بالمال والخبرات والسلاح، ولا استطيع إلا أن أقول لها شكرا، وهذا لا يعني موافقتنا على كل أجندتها".

وكان الناطق باسم كتائب "القسام"،أبو عبيدة، قد قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن "مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية تابعة للاحتلال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.

وأضاف أنه "جرى أيضا قصف قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون ووقعت اشتباكات مباشرة مع العدو".

يأتي ذلك في وقت استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على معظم مناطق قطاع غزة.

ولليوم الـ31 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال بالتعاون مع الولايات المتحدة ومرتزقة عدوانها على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، 70% منهم من النساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين