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حماس تنعى "أطهر" رجال القوات المسلحة المصرية

06 نوفمبر 2023 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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حماس تنعى "أطهر" رجال القوات المسلحة المصرية

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، العميد محمد صفوت الزيات، خبير عسكري مصري، الذي وافته المنية في القاهرة، الأحد، عن عمر يناهز (٧٧) عاما.

وذكر بيان صادر عن حماس اليوم الاثنين، أن الزيات "شارك في حرب الاستنزاف ضد الكيان الصهيوني عام 1968، ثم في حرب أكتوبر عام 1973م، وبعد تقاعده من الجيش المصري، تفرّغ للبحث والتحليل في الشؤون العسكرية، وكان له مواقف متقدّمة في مناصرة قضايا الأمة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، وعرف لدى الرأي العام، خلال الحروب التي شنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزّة".

وأضاف البيان أن "الزيات اكتحلت عيناه بمشاهدة الانتصار المذهل والعظيم، الذي حقّقته كتائب عزالدين القسّام، في السابع من أكتوبر الماضي، الذي قهرت فيه جيش الكيان، وأذلّته، وهشّمت غطرسته وكبريائه".

وتقدمت حماس بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #صناعة المقاومين #نعي الشهيد

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