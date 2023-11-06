القسام: هاجمنا قوات الاحتلال شمال غرب غزة ودمرنا 6 دبابات

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن "مقاتليها هاجموا قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، ودمروا 5 دبابات بقذائف (الياسين 105)".

وأضافت أنه تم أيضا "تدمير دبابة سادسة بقذيفة الياسين، واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتين من طراز (تي بي جي)".

وأشارت إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال قرب معبر "إيريز" مع قطاع غزة، بقذائف هاون.

تزامنا مع ذلك، قصفت كتائب عز الدين القسام- لبنان مساء اليوم الإثنين، نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا "ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على غزة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "30 صاروخا أطلقت من لبنان، وإن عناصر الجيش ردوا بالمدفعية على مصادر النيران".

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي إلى 10022 شهيدًا.

وأن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 4104 أطفال و2641 امرأة، إضافة لإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح مختلفة.

وأكدت "الصحة الفلسطينية" أن "الاحتلال يشنّ حربًا شرسة على المنظومة الصحية التي باتت عاجزة تماما عن إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف طائرات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية".ش

المصدر / فلسطين أون لاين