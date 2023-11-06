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باكستان: تهديد وزير إسرائيلي بقصف غزة بالنووي يعكس "نوايا الإبادة"

06 نوفمبر 2023 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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باكستان: تهديد وزير إسرائيلي بقصف غزة بالنووي يعكس "نوايا الإبادة"

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، الاثنين، إن تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر يعكس "نية ارتكاب تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأعربت الخارجية الباكستانية في بيان عن دهشتها من تهديد وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو بأن ضرب غزة بالقنبلة النووية تندرج ضمن احتمالات بلاده في الحرب.

وشدد البيان على أن تصريح الوزير الإسرائيلي "يعكس نية التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

 وقال: "هذا نداء ليستيقظ المجتمع الدولي ضد التهديد الذي يشكله العدوان الإسرائيلي على السلام والأمن والاستقرار الإقليميين".

والأحد، قال عميحاي إلياهو، إنه يؤيد قصف غزة بقنبلة نووية، ما دفع رئيس وزراء الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، إلى وقف مشاركته في اجتماعات الحكومة دون إقالته.

وينتمي إلياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو حزب يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكارا متطرفة.

المصدر / الأناضول
#غزة #باكستان والهند #قصف المستشفيات

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