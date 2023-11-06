الإعلام الحكومي: العالم الحر يدين بوتين ويدعم نتنياهو

ندد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الاثنين، بما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في إدانة جرائم الحرب، مشيراً إلى أن "العالم الحر" الذي تجند لإدانة الرئيس الروسي بوتين وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه لمسؤوليته عما أسمته جرائم حرب تمثلت في ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، يدعم الآن المجرم نتنياهو الذي قتل أكثر من 4 آلاف طفل فلسطيني عن هذه الدنيا وجرح 9 آلاف آخرين وحاصر أكثر من مليون طفل وهجّر أكثر من 700 ألف طفل قسريا عن منازلهم بقصفه المجنون لغزة ومحاصرتها.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني أن "العالم الحر" يواصل دعمه لإسرائيل، ويزورها الرؤساء ووزراء الخارجية مؤكدين "حقها في الدفاع عن النفس"، في حين أنه يدين روسيا ويطالب بمحاسبة الرئيس بوتين على جرائم الحرب التي ارتكبها في أوكرانيا.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني أن "هذه ازدواجية المعايير لا يمكن السكوت عنها، وهي تكشف عن تجرد العالم الحر من الإنسانية، وتمييز واضح ضد الشعب الفلسطيني".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن تجاوز أعداد الشهداء الفلسطينيين 10 آلاف شخص جراء العدوان الإسرائيلي البري على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين