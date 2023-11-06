جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب على خلفية محرقة غزة

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، استدعاء دبلوماسييها في تل أبيب، للتشاور بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزيرة المكلفة الشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي: إن “حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور”، وأكدت “خيبة أمل” بريتوريا خصوصاً مع “استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات” في قطاع غزة.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: “نحن، كما تعلمون، نشعر بقلق شديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقاباً جماعياً”.

وأضافت “رأينا أنه من المهم التعبير عن قلق جنوب إفريقيا مع استمرارنا في الدعوة إلى وقف شامل لما يجري في قطاع غزة”.

وأصبحت جنوب افريقيا الدولة السابعة التي تستدعي كبير مبعوثيها من تل أبيب بسبب العدوان على قطاع غزة، وسبقتها تشيلي وكولومبيا والأردن، وتركيا، وهندوراس، وتشاد.

المصدر / وكالات