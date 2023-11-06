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الرئيس الجزائري يدعو إلى مقاضاة (إسرائيل) أمام الجنايات الدولية

06 نوفمبر 2023 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

ناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

وكان تبون يتحدث في خطاب متلفز أمام مسؤولين وقضاة بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.

وقال الرئيس الجزائري "وأنا أمام رجالات القانون اليوم الاثنين، أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الانسان ضد الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".

وأضاف "لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل المعايير والقيم أمام ما يشاهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام صمت عالمي رهيب".

وتابع تبون "نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟".

المصدر / الأناضول
#غزة #المجلس الشعبي الوطني الجزائري #هيئة الجنايات الكبرى

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