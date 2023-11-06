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استشهاد طفلة فلسطينية بقصف مستشفى الشفاء بغزة

06 نوفمبر 2023 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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استشهاد طفلة فلسطينية بقصف مستشفى الشفاء بغزة

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب 5 أخرين بجراح اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي لأحد المباني بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في مؤتمر صحفي، عقده داخل مستشفى الشفاء: "استشهدت طفلة وأصيب 5 بينهم سيدة بقصف إسرائيلي لأحد الطوابق العلوية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".

وأضاف: "استهداف مجمع الشفاء يعني أن العدو (إسرائيل) يستبيح كل شيء".

وتابع: "أي اعتداء على مجمع الشفاء الطبي بمثابة قتل للكثير من الجرحى والمرضى وحكم بالإعدام على 60 جريحا بأقسام العناية المركزة و50 طفلا بأقسام الخدج، وأكثر من 800 جريح في وضع حرج لا نستطيع إخراجهم من المستشفى، إضافة لمرضى قسم غسيل الكلى والطواقم الطبية و60 ألف نازح داخل اروقة المستشفى".

ولفت إلى أن "الاعتداء يدل على أن الاحتلال يحضر لشيء أكبر لمجمع الشفاء الطبي".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مستشفى ابن الخطيب #ثلاث شهيدات

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