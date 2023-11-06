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الصحة: 1022 شهيدا و25 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

06 نوفمبر 2023 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
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الصحة: 1022 شهيدا و25 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة  

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين عن تجاوز أعداد الشهداء الفلسطينيين 10 آلاف شخص جراء العدوان الإسرائيلي البري على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة إن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى 10022 شخصا من بينهم 4104 أطفال، و2641 سيدة، واصابة 25408 أخرين بجراح مختلفة.

وذكر القدرة أن جيش الاحتلال ارتكب في الساعات الأخيرة 19 "مجزرة كبيرة" راح ضحيتها 252 قتيلا، فيما لا يزال عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم في عدة مناطق في غزة، على حد قوله.

وأشار إلى استشهاد 192 من كوادر الطواقم الصحية وتدمير 32 سيارة إسعاف منذ بدء عدوان الاحتلال البربري على قطاع غزة إلى جانب استهداف 113 مؤسسة صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وأضاف القدرة أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الصحة حتى الآن عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة بلغت 2350 بلاغاً، منهم 1300 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #جراح تجرب نفسها #ثلاث شهيدات

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