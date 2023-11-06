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غزة: جثث لمئات النازحين في شوارع أعلنها الاحتلال "آمنة"

06 نوفمبر 2023 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه تلقى بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على شوارع مدينة غزة، كانت أعلنت قوات الاحتلال أنها "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

وتابع المكتب الإعلامي في بيان صحفي صدر عنه اليوم الإثنين: "تردنا عشرات البلاغات والمناشدات حول وجود مئات الجثامين لشهداء بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجّه للممر الآمن المزعوم وممن حاول الاحتماء من غارات الليلة الماضية".

والأحد قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مؤتمر صحفي، إن "أوامر الخروج التي يروّجها الاحتلال عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات المموّلة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة للاحتلال وليس لصالحه".

واتهم جيش الاحتلال بأنه "يأمر المواطنين للتوجّه إلى جنوب القطاع، ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مجازر الاحتلال #شارع صلاح الدين #العدوان على غزة

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