أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في أنقرة

أقدم نشطاء أتراك على تعليق صورة للناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، "أبو عبيدة" على الطريق التي يمر منها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل لزيارة تركيا مساء أمس الأحد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد وصل أنقرة، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. وحطت طائرة بلينكن والوفد المرافق له في مطار أسن بوغا مساء أمس.

وكان مئات الأتراك قد تظاهروا أمس، قرب قاعدة "إنجرليك" العسكرية الأمريكية بولاية أضنة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق.

ونظمت التظاهرة هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH​​​​​​​" التركية، والتي أطلقتها عبر موكب سيارات تحرك من مدينة إسطنبول، ومرت بالعديد من الولايات التركية قبل وصولها إلى أضنة للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

المصدر / قدس برس