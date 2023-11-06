فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام تدمر دبابات صهيونية في غزة وتقصف تل أبيب

أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في أنقرة

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر صهيونية في جباليا والنصيرات ورفح

رئيس وزراء العراق: المجتمع الدولي "فشل" بالإيفاء بواجباته تجاه غزة

18 وكالة أممية تطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة

إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية مزدوجة بالقدس

إيران تتوعد أمريكا بـ"ضربات كبيرة" إن لم توقف الحرب على غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات جديدة في الضّفة طالت عشرات المواطنين

الأوقاف: الاحتلال يتعمد استهداف العلماء والخطباء في غزة

أبو زهري: عباس يستحق الثناء الأمريكي

أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في أنقرة

06 نوفمبر 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...

أقدم نشطاء أتراك على تعليق صورة للناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، "أبو عبيدة" على الطريق التي يمر منها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل لزيارة تركيا مساء أمس الأحد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد وصل أنقرة، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. وحطت طائرة بلينكن والوفد المرافق له في مطار أسن بوغا مساء أمس.

وكان مئات الأتراك قد تظاهروا أمس، قرب قاعدة "إنجرليك" العسكرية الأمريكية بولاية أضنة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق.

ونظمت التظاهرة هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH​​​​​​​" التركية، والتي أطلقتها عبر موكب سيارات تحرك من مدينة إسطنبول، ومرت بالعديد من الولايات التركية قبل وصولها إلى أضنة للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

المصدر / قدس برس
#أميركا #كتائب القسام #أبو عبيدة #أنقرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة