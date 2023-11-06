الاحتلال يشن حملة اعتقالات جديدة في الضّفة طالت عشرات المواطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة، طالت نحو (70) مواطنًا من مناطق متفرقة من الضّفة المحتلة، بينهم سيدتان هما منال دودين، ومنتهى الطويل زوجة القيادي الأسيرة جمال الطويل، والفتاة عهد التميمي.

وتخلل حملات الدهم مواجهات واسعة في أكثر من منطقة بين الشباب الثائر والمواطنين من جهة وقوات الاحتلال من الجهة الأخرى.

وأفادت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تركزت في القدس وضواحيها، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، ونابلس.

وأشار البيان إلى اعتداء الاحتلال على المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، وعمليات الانتقام الجماعية.

ونوه البيان بأن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بلغت (2150) حالة اعتقال، وهذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا.

ولفت إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة، شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وشدد البيان على أن "حملات الاعتقال التي تنفّذ، يتبعها تهديدات لعائلات مواطنين يطالب الاحتلال بتسليم أنفسهم، حيث شكّلت عمليات اعتقال أفراد من العائلة كرهائن إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، عدا عن عمليات الاعتقال على الحواجز، والاستدعاءات".

المصدر / فلسطين أون لاين