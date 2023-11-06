كتائب القسام تدمر دبابات صهيونية في غزة وتقصف تل أبيب

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها قتلت جنودا من جيش الاحتلال ودمرت آليات خلال المعارك الدائرة في محاور عدة بقطاع غزة، وقصفت تل أبيب ومستوطنات عدة ردا على المجازر المرتكبة بحق المواطنين.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، تدمير 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها دمروا الدبابات بقذائف "الياسين 105".

وفي سلسلة بلاغات عسكرية فجر الاثنين، قالت كتائب القسام إنها "خاضت، مساء الأحد، اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود صهاينة".

وأضافت أن "مقاتليها دمروا دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، و3 دبابات في بيت حانون شمال القطاع"، وأشارت إلى أنها دمرت معظم تلك الدبابات بواسطة قذائف "الياسين 105".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لصحفي في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية يقول فيه إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض لكمين في قطاع غزة قُتل فيه 20 من جنوده".

وزعم جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه في غزة خلال أقل من أسبوع إلى 30.

وتجابه محاولات الاحتلال التقدم في توغلاته منذ عدة أيام على أكثر من محور شمال غزة وفي مدينة غزة بمقاومة ضارية من كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى.

وسبق أن أكد الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أن أعداد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

وتشتبك المقاومة مع قوات الاحتلال في محاور أبرزها بيت حانون شمال غزة، وبيت لاهيا شمال غرب غزة، وجنوب غرب غزة، وجنوب شرق غزة.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية، ودوت صفارات الإنذار في بئر السبع وفي أشكول داخل غلاف غزة.

وكانت كتائب القسام قد بثت صورا تظهر إطلاق دفعة صاروخية قالت إنها استهدفت تل أبيب ومستوطنات عدة ردا على مجازر الاحتلال في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين