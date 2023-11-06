إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية مزدوجة بالقدس

أصيب جنديان من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر عملية طعن وإطلاق نار في شارع صلاح الدين بمدينة القدس المحتلة، واستشهاد المنفذ، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل أصيب جنديان ووصفت إحدى الإصابات بالخطيرة، إثر عملية طعن وإطلاق نار بالقرب من مركز لقوات الاحتلال قرب باب الساهرة بالقدس.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى بعد تنفيذ عملية بالقرب من باب الساهرة، ونصبت الحواجز داخل البلدة القديمة ومحيطها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى مكان العملية في باب الساهرة، وشددت من إجراءاتها العسكرية بشكل مضاعف.

وزعمت شرطة الاحتلال، أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، دون أن توضح حالته الصحية أو تحدد هويته.

وتواصل مدينة القدس انخراطها في معركة طوفان الأقصى، إذ قدمت المدينة منذ بداية معركة طوفان الأقصى 21 شهيدا خلال تنفيذ عمليات ومواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال، وبلغت عدد نقاط الاشتباك والمواجهة أكثر من 40 نقطة في كافة أحياء المدينة.

ودعا شباب القدس الثائر أهالي القدس وضواحيها كافة لإغلاق جميع مناحي الحياة حتى إشعار آخر، والاعتصام في الشوارع وفي البلدات وأمام أبواب المسجد الأقصى.

كما دعا الخطباء والأئمة ووجهاء المناطق بالتحرك الفعلي وحشد الشباب، وتشكيل لجان سرية من عدد من الشباب الثائر لضبط الأحداث.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات