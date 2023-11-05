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الأوقاف: الاحتلال يتعمد استهداف العلماء والخطباء في غزة

05 نوفمبر 2023 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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الأوقاف: الاحتلال يتعمد استهداف العلماء والخطباء في غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدف العلماء والخطباء في غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "العدو الصهيوني شن غارات جوية على عدة مناطق في غزة، استهدفت خلالها منازل ومساجد، مما أسفر عن مقتل 53 شخصاً، بينهم 10 علماء وخطباء".

وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء، الشيخ أبو عبيدة عبيد، إمام مسجد النصر في مدينة غزة، والشيخ محمد إسماعيل، إمام مسجد المجاهدين في مدينة خانيونس.

وأكدت الوزارة أن "العدو الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ولن يفلت من العقاب".

ودعت الوزارة وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية وعلماء الأمة إلى اتخاذ موقف جاد تجاه جرائم العدو الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #رابطة مساجد الزوايدة #العلماء الفلسطينيون

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