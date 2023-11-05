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أبو زهري: عباس يستحق الثناء الأمريكي

05 نوفمبر 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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أبو زهري: عباس يستحق الثناء الأمريكي  

انتقد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري اليوم الأحد، موقف رئيس السلطة محمود عباس من العدوان الإسرائيلي البربري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو زهري في تغريده عبر تطبيق (أكس) "بلينكن (أنتوني وزير الخارجية الأمريكي) شكر عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) للمساعدة على حفظ الهدوء في الضفة".

وأضاف أبو زهري "فعلا عباس يستحق هذا الشكر والتقدير الأمريكي".

والتقى عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مدينة رام الله اليوم.

وخلال زيارة الوزير الأمريكي، نظمت فصائل ونقابات وفعاليات شعبية مسيرة في مدينة رام الله احتجاجا على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ورفع المشاركون شعارات مكتوبة منددة بالموقف الأمريكي ورفضا لزيارة بلينكن.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #احمد أبو زهري #وزير الخارجية الأميركي #رفض سعبي لخطاب عباس

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