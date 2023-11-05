حماس تدعو أهالي الضفة والقدس إلى إشعال ساحات المواجهة بوجه الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد أهالي الضفة والقدس إلى إشعال ساحات المواجهة بوجه الاحتلال وتعزيز المشاركة بطوفان الأقصى والتأكيد على وحدة الساحات والدم والمصير المشترك بين أبناء شعبنا.

وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، أن طوفان الأقصى علامة فارقة في الصراع، وأن الضفة الغربية والقدس ستبقى ساحات ملتهبة بوجه الاحتلال.

وقال في بيان صحفي إن دور الضفة الغربية وانتفاضتها في وجه المحتل وميليشيات مستوطنيه بالغة الأهمية والتأثير في دفع معركة طوفان الأقصى وإسناد المقاومة الباسلة في غزة.

وأوضح أن طوفان الأقصى جاء انتقاماً ورداً بطولياً على مشاهد الاعتداءات الوحشية من قبل الاحتلال على المرابطات والمرابطين عند بوابات المسجد الأقصى ومحاولات تهويد المقدسات.

من جانبه، قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، في جريمة نازية تثبت مدى وضاعة هذا الاحتلال المجرم.

وأضاف أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجن مجدو الآن والاعتداء عليهم بمساعدة سجناء صهاينة جنائيين، هي جريمة صهيونية ضمن جرائم الاحتلال التي يرتكبها يومياً ضد شعبنا وأهلنا على امتداد الوطن المحتل وخاصة في قطاع غزة الصامد.

وطالب شعبنا بالضفة وأهالي الأسرى وكل الأحرار إلى الخروج فوراً لحماية أسرى شعبنا الأبطال في سجون الاحتلال، وتشكيل الضغط على هذا الاحتلال بكل الوسائل.

ووعد جبارين أسرى شعبنا الأبطال بأن نور الحرية بات قريباً، وإنما النصر صبر ساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين