إيران تعلن ضبط 3 عملاء لـ"الموساد" خططوا لاستهدافها بـ"المسيرات"

أعلنت طهران، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة عملاء للموساد الإسرائيلي (وكالة الاستخبارات الخارجية)، بالتعاون بين جهازي المخابرات الإيراني والأفغاني.

وأفادت وكالة /إرنا/ الإيرانية الرسمية للأنباء، أنه تم القبض على 3 عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في المنطقة الجبلية على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة "كانوا يخططون لاستهداف إيران بطائرات مسيّرة عبر الجبال الحدودية مع أفغانستان".

وذكرت أنه تم ضبطهم عبر عمل مشترك مع جهاز الاستخبارات في حكومة طالبان بأفغانستان، وسيتم نقلهم إلى إيران للتحقيق معهم.

المصدر / وكالات