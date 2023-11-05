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قطر: ردّات الفعل الدولية على قصف (إسرائيل) للمدنيين بغزة "مخزية"

05 نوفمبر 2023 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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قطر: ردّات الفعل الدولية على قصف (إسرائيل) للمدنيين بغزة "مخزية"

وصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأحد، ردّات الفعل الدولية على قصف (إسرائيل) لمدنيي غزة "تكون في بعض الأحيان مخزية".

وقال ابن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع إلى المدنيين في غزة، بما يشمل توفير الاتصالات والوقود.

وانتقد ابن عبد الرحمن، بشدة قتل المدنيين بأعداد كبيرة، معربا عن أسفه أن "مبررات جيش الاحتلال بقصف أهداف هي الاشتباه بوجود قيادي في حماس، وتكون تكلفة اغتياله مقتل مئات المدنيين في حي واحد".

المصدر / وكالات
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