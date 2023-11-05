الصحة: 9770 شهيدا و24 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 9770 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي البربري المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمره الصحفي اليومي في مجمع الشفاء الطبي ان من بين إجمالي الشهداء في قطاع غزة 4800 طفل و2550 سيدة إلى جانب أكثر من 24800 مصابا.

وأضاف القدرة أن قطاع غزة سجل 243 شهيدًا في الساعات الـ 24 الماضية جراء الهجمات العدوانية وكان أشدها قصف منازل في مخيم المغازي للاجئين ما أسفر عن 47 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وتابع أن لدى الجهات الحكومية في غزة 2066 بلاغا عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من نصفهم من الأطفال، و70% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال والنساء.

واتهم القدرة (إسرائيل) بارتكاب 1031 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية بما يمثل إبادة جماعية لكل قطاع غزة.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة التحذير من أن مستشفيات القطاع عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية وأمامها ساعات فقط للتوقف التام عن العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين