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إصابة 4 مسعفين لبنانيين إثر قصف إسرائيلي

05 نوفمبر 2023 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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أصيب أربعة مسعفين لبنانيين، صباح اليوم الأحد، بجروح إثر تعرض سيارتي إسعاف لاستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الضبعة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به تقارير عربية.

وذكرت التقارير أن دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجمت مركبتي إسعاف بالوقت الذي كانت الطواقم الطبية تحاول إسعاف مصابين من قصف إسرائيلي.

وقال التقرير أن "الصليب الأحمر واليونفيل يحاولون الوصول إلى المكان وتخليص عالقين".

وكان قد سبق ذلك، دوي صافرات الإنذار صباح اليوم الأحد في شمالي فلسطين المحتلة، لكن لم يُسجل سقوط صواريخ أو وقوع إصابات، وفقا لما أورد الإسعاف الإسرائيلي.

 

المصدر / وكالات
#لبنان #العدوان الإسرائيلي على لبنان

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