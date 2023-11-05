بلدية بيت لاهيا: الاحتلال يتعمد قصف آبار وخزانات المياه لعرقلة العمل

أكدت لجنة الطوارئ في بلدية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت قصفت آبار وخزانات المياه وإلحاق الضرر بالخدمات التي تقدمها البلدية.

وأشارت في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى قيام الاحتلال خلال العدوان المتواصل لليوم الثلاثين على قطاع غزة، "باستهداف بئر للمياه وخزان "تل الزعتر" ويخدمان مناطق مركزية في بيت لاهيا، وهما منطقة مشروع بيت لاهيا الاعلى كثافة سكانية، ومنطقة المسلخ، الشيخ زايد، قليبو، الشارع العام، الحطبية، المنشية والتي يقدر عدد ساكنيها 70000 نسمة وخروجهما عن الخدمة في ظل أزمة المياه الراهنة الناتجة عن قطع إمدادات الوقود والكهرباء".

وعبرت بلدية بيت لاهيا عن "بالغ قلقها من هذه الاستهدافات التي تؤدي إلى عرقلة عملها الخدماتي والإنساني، في ظل عجز كبير في امداد السولار".

واستنكرت بلدية بيت لاهيا هذه "الاعتداءات المتواصلة بحق كافة مكونات الحياة في قطاع غزة"، وطالبت المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية "بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف جرائم الاحتلال المتواصلة، والتي طالت المؤسسات الخدماتية في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين