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"قافلة الحرية من أجل فلسطين" تتجه نحو قاعدة إنجرليك الأمريكية بأضنة

05 نوفمبر 2023 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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غادرت "قافلة الحرية من أجل فلسطين" ولاية قونية وسط تركيا، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة حيث وجهتها الأخيرة.

القافلة التي تنظمها هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH​​​​​​​" التركية، انطلقت من إسطنبول ومرت بالعديد من الولايات التركية قبل وصولها إلى أضنة للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

وانطلقت القافلة إلى أضنة من أمام مركز مولانا الثقافي بقونية، حيث رفع المشاركين فيه الأعلام التركية والفلسطينية.

والثلاثاء، أعلن رئيس "İHH" التركية بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، أنهم سيبدؤون مسيرا، الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك العسكرية من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وانطلق موكب مكون من 250 سيارة من مدينة إسطنبول متوجهة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية مروراً بولايات تركية عدة، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولليوم الثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9500 مواطن، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين.

 

 

المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #تركيا #عدوان الاحتلال على غزة #القواعد العسكرية الأمريكية

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