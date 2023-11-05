الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة جراء استهداف عدد من المنازل فجر اليوم الأحد، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى عدد كبير تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي.

وأضاف القدرة، أن غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء.

وأشار إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وفي غزة، واصلت قوات الاحتلال شنت غارات جوية مكثفة على أحياء غرب وشمال المدينة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي مدينة بيت لاهيا شمال غزة القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بئر المياه الرئيس في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

المصدر / فلسطين أون لاين