فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الآلاف في لندن يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

منع تنفيذ احتجاجات على زيارة بلينكن في محيط سفارة واشنطن بالأردن

الإسكوا: ذوو الإعاقة والنساء والأطفال يشكلون أعلى نسبة من ضحايا الحرب في غزة

إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار شرق قلقيلية

الكيلة: القانون الدولي يستباح على عتبات مشافي غزة

تظاهرة حاشدة في برلين تنديدا بالقصف "الإسرائيلي" المستمر على غزة

النائبة الأمريكية رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

جيش الاحتلال يقر مقتل 4 جنود في غزة بينهم قائد سرية

أبو عبيدة: المقاومة تخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ

حزب الله يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي

05 نوفمبر 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
...

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة جراء استهداف عدد من المنازل فجر اليوم الأحد، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى عدد كبير تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي.

وأضاف القدرة، أن غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء.

وأشار إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وفي غزة، واصلت قوات الاحتلال شنت غارات جوية مكثفة على أحياء غرب وشمال المدينة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي مدينة بيت لاهيا شمال غزة القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بئر المياه الرئيس في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #مخيم المغازي #العدوان على غزة #عدوان الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة