عشرات الآلاف في لندن يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ميدان "Trafalgar" التاريخي بلندن، للتضامن مع فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأطلق المتظاهرون هتافات تنتقد وصف وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، المظاهرت المتضامنة مع فلسطين بـ "مسيرات الكراهية".

كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الحرية لفلسطين"، داعين الحكومة البريطانية لدعم مطالب وقف إطلاق النار.

وإلى جانب المتظاهرين، شارك في الفعالية جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال المعارض، وعدد كبير من البرلمانيين والممثلين عن منظمات حقوق الإنسان.

المصدر / الأناضول