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منع تنفيذ احتجاجات على زيارة بلينكن في محيط سفارة واشنطن بالأردن

04 نوفمبر 2023 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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منع تنفيذ احتجاجات على زيارة بلينكن في محيط سفارة واشنطن بالأردن

منع الأمن الأردني، اليوم السبت، إقامة تجمعات في محيط سفارة واشنطن بالعاصمة عمان، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الأمن أبعد عشرات الأشخاص ممن تجمعوا في مكان قرب السفارة، والذين حضروا للمشاركة في فعالية دعت لها قوى شعبية وحزبية؛ رفضاً لزيارة الوزير الأمريكي.

وبين بأن الطرق المؤدية إلى السفارة قد شهدت إغلاقات أمنية واسعة.

وهتف المشاركون ممن حاولوا الوصول إلى السفارة "لا سفارة أمريكية على الأرض الأردنية"، و"قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية"، وهتافات غيرها.

ورفعوا لافتات كتب عليها باللغة الإنجليزية "أوقفوا إرهاب إسرائيل"، كما رفعوا صورا لأطفال من غزة قضوا في الهجمات الإسرائيلية.

وكان بلينكن قد وصل إلى الأردن مساء الجمعة، حيث شارك خلال وقت سابق السبت، في اجتماع مع 5 وزراء خارجية عرب، لبحث الأوضاع في القطاع.

والسبت، استضافت العاصمة عمان اجتماع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والإمارات عبد الله بن زايد، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، ومصر سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع بلينكن لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

المصدر / الأناضول
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