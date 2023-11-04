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إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار شرق قلقيلية

04 نوفمبر 2023 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار شرق قلقيلية

أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بعملة إطلاق نار قرب قرية النبي إلياس، شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية إطلاق نار استهدفت قبل قليل قوة تابعة للجيش كانت متواجدة في موقع عسكري بالقرب من المنطقة الشرقية المحاذية لمدينة قلقيلية.

وأشار موقع “دورون كادوش” العبري، إلى إصابة جندي من جيش الاحتلال على الفور. منوهًأ إلى أن العملية نُفذت قرب مستوطنة “كارني شمرون” من قبل سيارة مُسرعة، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال بمطاردة المُنفذ الذي انسحب من المكان.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة سلسلة مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس وكذلك في التصدي للاقتحامات الصهيونية المتواصلة لمدن ومخيمات الضفة المحتلة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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