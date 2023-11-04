تظاهرة حاشدة في برلين تنديدا بالقصف "الإسرائيلي" المستمر على غزة

تظاهر الآلاف، في العاصمة الألمانية برلين، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "الكسندر بلاتز" بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية، ومتوشحين الكوفية الفلسطينية.

وشاركت عائلات كثيرة في التظاهرة، التي رفعت لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الإبادة" و"وقف إطلاق النار".

ونظمت التظاهرة بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار "الدفاع عن الحقوق الأساسية الديموقراطية: حرية التعبير أيضا للفلسطينيين".

وتشهد عواصم غربية عدة مظاهرات حاشدة دعمًا للفلسطينيين الذين سقط منهم آلاف الشهداء في قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال لليوم التاسع والعشرين على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء، إلى 9500 شهيدا بينهم 3900 طفلا و 2509 إمرأة وقرابة 42158 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغ عن مفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين