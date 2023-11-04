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النائبة الأمريكية رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

04 نوفمبر 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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النائبة الأمريكية رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

اتهمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونجرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين محذرة من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.

وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة.

وقالت طليب خلال تسجيل مصور نشرته على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن "جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحاتها.

ويشهد قطاع غزة شحا في المواد الغذائية ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة بينما تنهار فيه الخدمات الطبية.

وقالت طليب "لن ينسى الشعب الأمريكي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024... سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024".

المصدر / وكالات
#غزة #رشيدة المغربي #شعبية بايدن #عدم مصافحة بايدن

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